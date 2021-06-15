Эксперт: США через саммит с РФ постараются минимизировать свои потери на Ближнем Востоке

КАИР, 15 июня. /Корр. ТАСС Руслан Сулейманов/. Президент США Джо Байден на предстоящей в Женеве 16 июня встрече с российским лидером Владимиром Путиным будет стараться минимизировать масштабы потерь американской политики на Ближнем Востоке в последние годы. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил во вторник палестинский эксперт, главный редактор издающейся в Лондоне общеарабской газеты Rai Al Youm Абдель Бари Атван.

"США проводили очень ошибочную политику на Ближнем Востоке, особенно во время президентства Дональда Трампа. Они проиграли в Сирии, в Ираке, в Афганистане, откуда уже выводят свои войска. <...> В то же время России удалось возвратить и закрепить свои позиции и интересы в регионе. <...> И я полагаю, на саммите речь будет идти в том числе об уменьшении потерь Вашингтона на Ближнем Востоке", - уверен специалист.

В частности, по его мнению, администрация Байдена посредством Москвы будет менять свою политику в отношении Дамаска. "Очевидно, на встрече будет идти разговор и о Сирии, где Россия одержала победу, а вместе с ней выиграл и сирийский режим [президента Башара Асада]. <...> США будут стараться войти на Ближний Восток новым способом и через врата России", - отметил Атван.

Эксперт также не исключает возможности начала взаимодействия Вашингтона с сирийскими властями. "Общеизвестно, что США потратили 90 млрд долларов и вооружили 65 стран мира ради свержения режима в Сирии, но их планы полностью провалились, а Россия, в свою очередь, добилась успеха и способствовала сохранению и укреплению сирийского суверенитета. Поэтому предстоящий саммит [для США] является возможностью для того, чтобы положить конец войне, вывести свои войска и восстановить отношения с Сирией, как это, например, делает Саудовская Аравия", - добавил он.

Как сообщили ранее Кремль и Белый дом, встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. По информации пресс-службы российского лидера, главы государств обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.