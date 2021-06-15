Грызлов: все положения предвыборной программы "Единой России" должны быть понятны людям

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Все положения программы, с которой "Единая Россия" будет участвовать в сентябрьских выборах в Госдуму, должны быть близки и понятны людям. Об этом заявил во вторник глава высшего совета единороссов Борис Грызлов на экспертном форуме, посвященном подготовке предвыборной программы партии.

Он обратил внимание, что пункты будущей программы обсуждались с гражданами, она "сформирована в прямом диалоге с людьми, жителями всех регионов, муниципальных образований". "Это действительно народная программа", - полагает Грызлов.

В то же время, по его оценке, нынешнему проекту программы "необходима оперативная доработка" с учетом инициатив, которые прозвучали в ходе предварительного голосования по отбору кандидатов партии на думские выборы. "При этом каждое предложение программы, каждая формулировка должны быть близки и понятны людям", - подчеркнул глава высшего совета, назвав такой подход "большой ответственностью".

Грызлов также предостерег от попыток найти "простые и быстрые решения" существующих проблем, которые, по его словам, в итоге "не всегда являются действенными". "Но это не повод снижать темпы работы в надежде на то, что жизнь идет естественным путем. Путь один - активная и ответственная деятельность для людей", - заключил он.

Проект предвыборной программы "Единой России" должен быть утвержден на съезде партии 19 июня.

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года.