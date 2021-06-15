МИД России опубликовал высказывания западных политиков о нерасширении НАТО на восток

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России опубликовало во вторник подборку высказываний западных политиков, заверявших руководство СССР в отсутствии у НАТО планов по конфронтации с Москвой и расширению на восток. Соответствующее сообщение разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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В частности, в материале приводятся сделанные в 1990-1991 годах высказывания министра иностранных дел Великобритании Дугласа Хёрда, государственного секретаря США Джеймса Бейкера, помощника президента и заместителя советника президента по национальной безопасности США Роберта Гейтса, федерального канцлера ФРГ Гельмута Коля, президента Франции Франсуа Миттерана, в которых политики либо говорят об отказе от противостояния с СССР, либо прямо заявляют, что не поддерживают дальнейшее расширение НАТО.

"Опубликованные материалы наглядно демонстрируют грубое нарушение альянсом фактического "джентльменского соглашения" с СССР об уважении его интересов безопасности и своих обязательствах о нерасширении НАТО на восток. Вопрос только в том, а были ли среди западных коллег, которые заключали "джентльменские соглашения", джентльмены?" - заявила Захарова.

По ее словам, в НАТО обманули все международное сообщество, которое "надеялось на начало нового этапа развития планеты - без блоков, противостояний систем, угроз уничтожения друг друга".

"За прошедший период уже состоялось две волны расширения, военная инфраструктура НАТО приближается к российской границе, развертываются многонациональные контингенты в Балтийском регионе, создаются передовые центры тяжелого вооружения в Европе, повышается интенсивность учений, модернизируется военная инфраструктура, увеличиваются военные бюджеты государств альянса. Все это создает предпосылки для возникновения инцидентов и усугубляет и без того сложную обстановку на континенте", - заключила дипломат.

Ранее в интервью телеканалу NBC в преддверии саммита РФ - США президент России Владимир Путин напомнил, что президенту СССР Михаилу Горбачеву "устно, но все-таки было обещано", что НАТО не будет расширяться на восток, однако эти договоренности не были закреплены на бумаге.