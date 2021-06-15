Эксперт: перезагрузки отношений с США по итогам саммита не будет

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Установка постоянного политического диалога между Россией и США, в том числе на высшем уровне, стала бы успешным итогом встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Никаких свидетельств о возможности перезагрузки отношений по ее итогам нет, считает директор Института США и Канады (РАН) Валерий Гарбузов.

"Нет, перезагрузки ожидать не стоит. Пока никаких свидетельств о перезагрузке и повороте курса нет, - сказал эксперт во вторник в разговоре с ТАСС. - Успехом стало бы, чтобы был установлен диалог, постоянно действующий диалог между высшими лицами и, соответственно, профильной бюрократией - мидовской, военной и так далее. Это был бы результат".

Гарбузов также отметил, что по итогам переговоров лидеров РФ и США в Женеве не ожидается никаких письменных договоренностей, "и даже декларации, наверное, будут устными". "Если за этой встречей последуют другие встречи, переговоры, консультации, значит, эта встреча своих целей достигнет. То есть основная ее миссия - запустить процесс диалога. Это самое большее и лучшее, что можно ожидать от нее", - добавил собеседник агентства. По его словам, прежде всего необходимо договориться о начале консультаций по контролю над вооружениями.

Специалист назвал достаточно напряженной атмосферу перед переговорами, хотя непосредственных провокаций не было. "Эта атмосфера сформировалась после резонансного интервью Байдена телеканалу ABC. Вроде бы уже что-то забывается, но тем не менее осадок все-таки остался, - пояснил Гарбузов. - Второй момент - конечно, общая канва отношений России и США не позволяет делать однозначных оптимистических прогнозов. По моему мнению, переговоры могут быть, по большому счету, безрезультатными, как это было, например, на саммите в Хельсинки с [бывшим президентом США Дональдом] Трампом".

Инициатива проведения саммита США и РФ в Женеве 16 июня исходила от Вашингтона. Как сообщили ранее в Кремле, Путин и Байден обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.