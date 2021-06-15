Швейцария рассчитывает, что саммит Россия - США принесет пользу всему миру

ПАРИЖ, 15 июня. /ТАСС/. Президент Швейцарии Ги Пармелен рассчитывает, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена принесет пользу не только этим странам, но и всему международному сообществу. Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции по итогам встречи с американским лидером.

"Мы надеемся, что Россия и США по итогам этой встречи смогут добиться результата, который станет положительным для их стран и для всего мира", - сказал он.

"Швейцария имеет давние традиции, связанные с нейтралитетом нашей страны. Кроме того, Женеве не привыкать к организации крупных международных мероприятий", - сказал Пармелен, отвечая на вопрос ТАСС о том, какую роль играет Швейцария в переговорном процессе и почему именно Женева была выбрана в качестве места встречи российского и американского лидера.

Для преодоления серьезных вызовов современного времени необходим конструктивный диалог между странами, подчеркнул Ги Пармелен, комментируя предстоящий саммит Россия - США.

"Эта встреча на высшем уровне вписывается в устоявшуюся традицию оказания [Швейцарией] добрых услуг. Швейцария убеждена в том, что для преодоления вызовов нашего времени необходим конструктивный диалог между великими державами", - подчеркнул президент.

"Женевская встреча предоставляет для президентов США и России возможность вдохнуть немного оптимизма и надежды в мировую политику", - считает он.

Посредник при обмене

Швейцария готова оказать поддержку в вопросе обмена заключенными между Россией и Соединенными Штатами, добавил Пармелен.

"Швейцария всегда готова представить поддержку для обмена заключенными, в частности для тех государств, где мы выполняем мандат страны - защитницы интересов, что имеет место и в отношении США и России", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вопрос возможного обмена заключенными Москвой и Вашингтоном рано поднимать до встречи президентов РФ и США в Женеве. Отвечая на вопрос о возможном обмене россиянина Виктора Бута на американца Пола Уилана, Песков указал, что на данный момент "совершенно неуместно рассуждать" об этом. В понедельник Путин в интервью NBC заявил, что готов обсудить на переговорах с американским лидером обмен заключенными.

Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. По информации пресс-службы российского лидера, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.