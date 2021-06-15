Песков заявил, что совместных документов по итогам саммита в Женеве не планируется

ЖЕНЕВА, 15 июня. /ТАСС/. Президенты России и США - Владимир Путин и Джо Байден - не планируют подписывать совместные документы по итогам саммита в Женеве в среду. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Что известно о предстоящих переговорах Путина и Байдена

"Нет. Подписных [документов] не будет", - ответил представитель Кремля на вопрос, согласовано ли подписание лидерами итоговых документов саммита.

Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня. По информации пресс-службы российского лидера, стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы американской администрации.