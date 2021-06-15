Песков заявил, что Путин не поздравлял Трампа с юбилеем

ЖЕНЕВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не поздравлял с днем рождения экс-главу США Дональда Трампа, который 14 июня отметил свое 75-летие. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, не поздравлял, там это очень сложно сделать протокольно. В нынешних американских условиях это очень сложно сделать, поэтому не поздравлял", - сказал Песков. Неформального поздравления тоже не было, добавил представитель Кремля.

Дональд Трамп родился 14 июня 1946 года в Нью-Йорке. С января 2017 по января 2021 года - президент США. В ходе президентской кампании 2016 года Трамп обещал установить хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Их первая встреча состоялась в 2017 году в Гамбурге на саммите G20. В июле 2018 года в Хельсинки прошла двусторонняя встреча Путин и Трампа. Лидеры также встречались в июне 2019 года на саммите G20 в Японии.

В распространенном 10 июня письменном заявлении Трамп попросил Байдена передать президенту РФ Владимиру Путину, с которым 16 июня американский лидер проведет в Женеву встречу, наилучшие пожелания во время саммита России и США. Экс-президент отметил, что его встреча с главой российского государства в Хельсинки в 2018 году была "великолепной и очень продуктивной".