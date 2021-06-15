Госдума осуждает политику Молдавии и Украины по Приднестровью

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Планы и действия властей Молдавии и Украины в отношении Приднестровья, в частности перспектива прекращения транспортного сообщения, направлены на срыв процесса урегулирования, в связи с чем Госдума призывает Кишинев и Киев к соблюдению ранее достигнутых договоренностей. Об этом говорится в проекте заявления нижней палаты российского парламента, опубликованном в думской электронной базе данных во вторник.

"Государственная дума считает неприемлемыми любые деструктивные и безответственные заявления и действия властей Республики Молдова и Украины, направленные на подрыв действующего формата миротворческой операции, осуждает применение против Приднестровья блокадно-ограничительных мер и заявляет о необходимости скорейшего разблокирования переговорного процесса по урегулированию молдово-приднестровского конфликта на всех уровнях", - указывается в тексте.

По мнению российских парламентариев, поддерживающие президента Молдавии политические силы "используют любые возможности для усиления блокады Приднестровья и переговорного процесса, разрушения оправдавшего себя механизма миротворческой операции в регионе". "Особенную тревогу вызывает перспектива прекращения транспортного сообщения и снабжения населения Приднестровья, к которой, несмотря на принятые международные обязательства, совместно идут Молдова и Украина", - отмечается в проекте документа.

В нем уточняется, что речь идет планах Кишинева и Киева с 1 сентября заблокировать пересечение границ в регионе для автомобилей с приднестровскими номерными знаками, а также намерениях с 11 июля ввести полномасштабный совместный таможенно-пограничный контроль на единственном с украинской стороны контрольно-пропускном пункте для Приднестровья "Кучурган". "Это угрожает резким ограничением внешнеэкономической деятельности Приднестровья, включая поставку лекарств и медицинских изделий, продуктов питания и прочего", - опасаются российские депутаты.

Они подчеркивают, что острой для Приднестровья проблемой остается "блокирование банковских и корреспондентских счетов приднестровских предприятий в коммерческих банках Республики Молдова". Затруднения испытывают также пенсионеры - граждане РФ, не имеющие возможности воспользоваться личными счетами и банковскими картами на территории Приднестровья, говорится в тексте.

"Депутаты Государственной думы воспринимают совместные планы молдавских и украинских властей, призывы к слому действующего формата миротворческой операции как угрозу миру и стабильности, интересам граждан РФ и российских соотечественников в регионе", - утверждается в проекте заявления.