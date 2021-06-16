Путин и Байден обсудят в Женеве все вопросы, волнующие обе стороны

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Москва и Вашингтон согласовали обширную повестку встречи президентов РФ и США - Владимира Путина и Джо Байдена. Оставшиеся вопросы, не включенные в план переговоров в среду в Женеве, могут быть затронуты в ходе дискуссии по инициативе самих лидеров.
Как сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, запланированные темы обсуждения расставлены примерно в такой очередности: состояние и перспективы развития российско-американских отношений, основные вопросы стратегической стабильности, информационная безопасность и борьба с киберпреступностью.
Далее идет блок, в рамках которого будут обсуждаться "конкретные нерешенные вопросы двусторонних отношений". Кроме того, в повестку вошли проблемы экономического сотрудничества, климата, Арктики и противодействия коронавирусу.
На "десерт", как выразился Ушаков, оставлена региональная проблематика: Ближний Восток, Сирия, Ливия, ситуация вокруг иранской ядерной программы, урегулирование в Афганистане, ситуация на Корейском полуострове и в Нагорном Карабахе, а также Украина.
Нерешенные вопросы
К числу нерешенных вопросов двусторонних отношений в Кремле относят, в частности, аресты российских граждан по американским запросам по всему миру (таких случаев Москва насчитала около 60 с 2008 года), а также ограничения на работу дипломатических представительств и захват дипсобственности России в США. "Была, можно сказать, сворована наша собственность там [в Америке]", - напомнил Ушаков.
Эти и ряд других вопросов в Кремле называют "взаимными раздражителями в двусторонних отношениях". "Если хотя бы часть [этих вопросов] мы сдвинем с места, уже будет неплохо", - подчеркнул помощник президента РФ.
Американская повестка
В Кремле ожидают, что среди тем, которые американская сторона поднимет вне утвержденной повестки, будет ситуация вокруг Алексея Навального и вопрос Белоруссии.
Среди других вопросов, стоящих в повестке, администрация США называла ситуацию в сфере прав человека. "Ничего не снято со стола [переговоров]", - утверждал представитель американской администрации.
При этом одной из главных тем переговоров американская делегация собирается сделать хакерские атаки, которым подверглись недавно ряд компаний и предприятий в США. В Вашингтоне считают, что, как и раньше, за нападениями стоят находящиеся в России злоумышленники. Байден, по сути, утвердительно ответил на вопрос, готов ли он обсуждать идею передачи России киберпреступников. Однако позже его помощник по национальной безопасности Джейк Салливан уточнил, что глава Белого дома имел в виду лишь намерение привлекать хакеров к ответственности на территории страны.
Сложное содержание
Как отметил Ушаков, практически все темы, которые волнуют обе стороны и необходимость обсуждения которых "понятна и третьекласснику", отражены в согласованной Москвой и Вашингтоном повестке переговоров, однако главы государств по своему желанию могут поднять и любой другой вопрос. "Дискуссия будет затрагивать и те вопросы, которые заранее не согласованы и в повестке дня не обозначены", - сказал помощник президента РФ.
Он заключил, что согласовать темы саммита и составы делегаций было самым простым делом. "Все остальное - гораздо сложнее, содержание [переговоров] очень сложное", - подчеркнул представитель Кремля.
До последнего дня перед саммитом оставался открытым вопрос, будет ли подписываться совместный документ по его итогам. Однако, как вечером во вторник сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, никаких "подписных [документов] не будет".
И в Москве, и в Вашингтоне ожидают, что на саммите может быть принято решение о возвращении в посольства глав дипмиссий двух стран - Анатолия Антонова и Джона Салливана, которые находятся на консультациях в своих столицах.
Состояние отношений
С 2011 года санкции США против России вводились 96 раз, в том числе три раза - при Байдене. При этом российская сторона многократно заявляла о готовности к совместному с Вашингтоном оздоровлению отношений, подчеркивая, что такой диалог должен выстраиваться на принципах равноправия и уважения интересов друг друга.
Помимо вопросов политики, Москва уделяет значение и вопросам экономического взаимодействия двух стран. "Многие американские компании хотят работать у нас, их за уши вытаскивают с нашего рынка, они уступают место конкурентам", - отмечал недавно Путин в интервью телеканалу "Россия-1".
В 2020 году товарооборот двух стран уменьшился на 9% - до $23,8 млрд, однако в первые четыре месяца этого года экспортно-импортный поток увеличился почти на 16% к аналогичному периоду прошлого года. Как отметили в Кремле, сегодня в России работают около 3 тыс. компаний с участием американского капитала, совокупные активы которых оцениваются в $75 млрд. А делегация из США на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме была наиболее представительной - более 200 человек.
"В общем, есть о чем говорить, такие общие темы есть", - подчеркивал недавно Путин, говоря о повестке саммита.