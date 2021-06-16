Путин и Байден обсудят в Женеве все вопросы, волнующие обе стороны

Как сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, запланированные темы обсуждения расставлены примерно в такой очередности: состояние и перспективы развития российско-американских отношений, основные вопросы стратегической стабильности, информационная безопасность и борьба с киберпреступностью.

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Москва и Вашингтон согласовали обширную повестку встречи президентов РФ и США - Владимира Путина и Джо Байдена. Оставшиеся вопросы, не включенные в план переговоров в среду в Женеве, могут быть затронуты в ходе дискуссии по инициативе самих лидеров.

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Далее идет блок, в рамках которого будут обсуждаться "конкретные нерешенные вопросы двусторонних отношений". Кроме того, в повестку вошли проблемы экономического сотрудничества, климата, Арктики и противодействия коронавирусу.

На "десерт", как выразился Ушаков, оставлена региональная проблематика: Ближний Восток, Сирия, Ливия, ситуация вокруг иранской ядерной программы, урегулирование в Афганистане, ситуация на Корейском полуострове и в Нагорном Карабахе, а также Украина.

Нерешенные вопросы

К числу нерешенных вопросов двусторонних отношений в Кремле относят, в частности, аресты российских граждан по американским запросам по всему миру (таких случаев Москва насчитала около 60 с 2008 года), а также ограничения на работу дипломатических представительств и захват дипсобственности России в США. "Была, можно сказать, сворована наша собственность там [в Америке]", - напомнил Ушаков.

Эти и ряд других вопросов в Кремле называют "взаимными раздражителями в двусторонних отношениях". "Если хотя бы часть [этих вопросов] мы сдвинем с места, уже будет неплохо", - подчеркнул помощник президента РФ.

Американская повестка

В Кремле ожидают, что среди тем, которые американская сторона поднимет вне утвержденной повестки, будет ситуация вокруг Алексея Навального и вопрос Белоруссии.

Среди других вопросов, стоящих в повестке, администрация США называла ситуацию в сфере прав человека. "Ничего не снято со стола [переговоров]", - утверждал представитель американской администрации.

При этом одной из главных тем переговоров американская делегация собирается сделать хакерские атаки, которым подверглись недавно ряд компаний и предприятий в США. В Вашингтоне считают, что, как и раньше, за нападениями стоят находящиеся в России злоумышленники. Байден, по сути, утвердительно ответил на вопрос, готов ли он обсуждать идею передачи России киберпреступников. Однако позже его помощник по национальной безопасности Джейк Салливан уточнил, что глава Белого дома имел в виду лишь намерение привлекать хакеров к ответственности на территории страны.

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