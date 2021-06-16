Саммит РФ - США не обещает прорывов, но может положить начало диалогу

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Встреча президентов России и США - Владимира Путина и Джо Байдена - не обещает прорывов, но может стать отправной точкой для возобновления взаимодействия двух стран по разным вопросам. Готовность к диалогу в преддверии сегодняшнего саммита в Женеве выражали обе стороны.
Это будет первая личная встреча Путина с Байденом после вступления последнего на пост президента США в январе 2021 года. К этому времени отношения двух стран уже давно находились в кризисе.
"У нас двусторонние отношения деградировали до самой низкой планки за последние годы", - сказал российский лидер в интервью американскому телеканалу NBC. "Я думаю, он прав, это низшая точка", - ответил Байден на просьбу прокомментировать эти слова Путина.
Практический оптимизм
Российский лидер ранее выражал надежду, что встреча в Женеве 16 июня пройдет в позитивном ключе, однако признавался, что не ожидает "ничего прорывного в российско-американских отношениях".
Целью предстоящего саммита Путин видит восстановление контактов и налаживание прямого диалога. По его словам, стратегическая стабильность, региональные конфликты, тема экологии и сотрудничество в области экономики - это те вопросы, где стороны могут эффективно работать. Если после саммита удастся создать механизмы российско-американского взаимодействия по всем этим направлениям, то уже можно будет считать, что "встреча прошла недаром", сказал Путин в интервью телеканалу "Россия-1".
Американское правительство тоже исходит из того, что "крупного набора осязаемых итогов" саммита не будет, но президенты могут дать ряд поручений по итогам встречи. "Если вы ждете реальных значительных результатов, то, вероятно, ждать придется долго. Саммит представляет собой возможность президенту [США] заявить президенту России о наших намерениях и потенциале и услышать это же от российской стороны", - ранее говорил журналистам помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что обе стороны понимают необходимость "начать разгребать эти завалы" в двусторонних отношениях. "Я смотрю на эту встречу с практическим оптимизмом, но не с большим", - сказал представитель Кремля.
Поле для договоренностей
При этом, по словам помощника президента РФ, любые договоренности, если их удастся достигнуть на саммите, "будут иметь компромиссный характер" и пойдут на пользу двусторонним отношениям.
Байден тоже высказывал мнение, что есть множество сфер, в которых Россия и США могли бы конструктивно взаимодействовать. По мнению опрошенных ТАСС американских экспертов, в число основных тем, по которым лидеры могли бы достичь определенного согласия, входят контроль над вооружениями и стратегическая стабильность.
"Наши страны несут огромную ответственность, в том числе по обеспечению стратегической стабильности и поддержанию договоренностей по контролю над вооружениями, - сказал президент США 9 июня, выступая перед американскими военными в Великобритании. - Я самым серьезным образом рассматриваю эту ответственность".
"Чрезмерно подготовлен"
Американские СМИ в последние дни неоднократно адресовали Белому дому вопросы как о своевременности встречи, так и об уровне подготовки Байдена к переговорам. Отвечать пришлось даже первой леди Джилл Байден: "О, боже мой, он чрезмерно подготовлен". Уже в Женеве вечером во вторник аналогичную уверенность подтвердил и сам глава Белого дома. "Я всегда готов", - сказал Байден, когда у него поинтересовались, готов ли он к переговорам с Путиным.
В администрации США заверяли, что президент обязательно озвучит на саммите весь набор американских обеспокоенностей в отношении якобы неправильного поведения Москвы.
Глава Овального кабинета действительно готовился к женевской встрече на протяжении всего своего европейского турне, обсуждая Россию на полях саммитов Группы семи, НАТО и США - ЕС. Сам Байден неоднократно подчеркивал, что заинтересован в стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях. Однако в Вашингтоне не раз подчеркивали, что намерены сотрудничать там, где это выгодно США, и одновременно противостоять действиям Москвы, которые якобы наносят ущерб. При этом также следует учитывать, что исполнительная власть вынуждена действовать с оглядкой на Конгресс и принимать некоторые решения под давлением как демократов, так и республиканцев.
Друг о друге
Байден за последние дни характеризовал российского лидера как достойного соперника, умного и жесткого политика. Отвечая на вопрос о том, почему, на его взгляд, президент России не изменил курс, несмотря на все давление со стороны США, в том числе санкционное, Байден ответил, усмехнувшись: "Он Владимир Путин".
Президент РФ, в свою очередь, отвечая на вопрос о Байдене, отметил, что это профессионал, который почти всю свою сознательную жизнь провел в политике. "Я очень рассчитываю, <...> что мы будем соблюдать определенные правила общения, сможем о чем-то договариваться, находить какие-то точки соприкосновения", - сказал российский лидер.
Ранее в марте Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы, а также утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей" (killer). Путин в свежем интервью NBC подчеркнул, что за годы своей работы привык к атакам на него с разных сторон и они его не удивляют. "Мы с теми людьми, с которыми мы работаем, спорим на международной арене, мы не жених и невеста, не клянемся друг другу в вечной любви и дружбе. Мы партнеры и в чем-то соперничаем друг с другом", - сказал российский лидер.