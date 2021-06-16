Саммит РФ - США не обещает прорывов, но может положить начало диалогу

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Встреча президентов России и США - Владимира Путина и Джо Байдена - не обещает прорывов, но может стать отправной точкой для возобновления взаимодействия двух стран по разным вопросам. Готовность к диалогу в преддверии сегодняшнего саммита в Женеве выражали обе стороны. Это будет первая личная встреча Путина с Байденом после вступления последнего на пост президента США в январе 2021 года. К этому времени отношения двух стран уже давно находились в кризисе.

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"У нас двусторонние отношения деградировали до самой низкой планки за последние годы", - сказал российский лидер в интервью американскому телеканалу NBC. "Я думаю, он прав, это низшая точка", - ответил Байден на просьбу прокомментировать эти слова Путина. Практический оптимизм Российский лидер ранее выражал надежду, что встреча в Женеве 16 июня пройдет в позитивном ключе, однако признавался, что не ожидает "ничего прорывного в российско-американских отношениях". Целью предстоящего саммита Путин видит восстановление контактов и налаживание прямого диалога. По его словам, стратегическая стабильность, региональные конфликты, тема экологии и сотрудничество в области экономики - это те вопросы, где стороны могут эффективно работать. Если после саммита удастся создать механизмы российско-американского взаимодействия по всем этим направлениям, то уже можно будет считать, что "встреча прошла недаром", сказал Путин в интервью телеканалу "Россия-1". Американское правительство тоже исходит из того, что "крупного набора осязаемых итогов" саммита не будет, но президенты могут дать ряд поручений по итогам встречи. "Если вы ждете реальных значительных результатов, то, вероятно, ждать придется долго. Саммит представляет собой возможность президенту [США] заявить президенту России о наших намерениях и потенциале и услышать это же от российской стороны", - ранее говорил журналистам помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что обе стороны понимают необходимость "начать разгребать эти завалы" в двусторонних отношениях. "Я смотрю на эту встречу с практическим оптимизмом, но не с большим", - сказал представитель Кремля. Поле для договоренностей При этом, по словам помощника президента РФ, любые договоренности, если их удастся достигнуть на саммите, "будут иметь компромиссный характер" и пойдут на пользу двусторонним отношениям.

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