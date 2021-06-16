Песков заявил, что подготовка к прямой линии с Путиным уже идет

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Подготовка к прямой линии с Владимиром Путиным продолжается, но дату ее проведения называть преждевременно. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока преждевременно", - ответил он на вопрос о дате этого мероприятия. "Мы своевременно сообщим [дату]. Подготовка ведется", - добавил представитель Кремля.

В начале июня Песков сообщал, что Путин намерен провести в этом году традиционную прямую линию с гражданами и что подготовка к этому мероприятию уже идет.

Предстоящая прямая линия будет 18-й для Путина. Впервые такой формат общения главы государства с россиянами был организован в конце 2001 года, с тех пор прямые линии проходили ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов. В прошлом году из-за пандемии коронавируса отдельной беседы в привычном формате не проводилось, но некоторые вопросы граждан были заданы во время большой пресс-конференции президента в декабре 2020 года.