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Встреча Путина и Байдена в Женеве

МИД России показал фотографию комнаты переговоров Путина и Байдена

Президенты РФ и США встретятся на вилле Ла-Гранж

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. МИД РФ опубликовал фотографию кабинета библиотеки виллы Ла-Гранж, где в среду пройдут переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

"К переговорам все готово: вот здесь завтра будут разговаривать президенты России и США В.В.Путин и Дж.Байден", - говорится в публикации, размещенной на странице российского дипведомства в Facebook вечером во вторник.

Вилла Ла-Гранж, где соберутся лидеры и делегации, была построена в XVIII веке и находится в середине парка площадью более 21 га на окраине города. Что касается библиотеки на вилле Ла-Гранж, в которой состоится беседа в узком составе, то она располагает уникальными книгами, некоторые из них были изданы еще в XV веке. Библиотека была создана Гийомом Фавром (1770-1851), сыном женевского судовладельца Франсуа Фавра, купившего поместье Ла-Гранж в 1800 году. 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Встреча Путина и Байдена в Женеве
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