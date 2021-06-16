МИД России показал фотографию комнаты переговоров Путина и Байдена

"К переговорам все готово: вот здесь завтра будут разговаривать президенты России и США В.В.Путин и Дж.Байден", - говорится в публикации, размещенной на странице российского дипведомства в Facebook вечером во вторник.

Вилла Ла-Гранж, где соберутся лидеры и делегации, была построена в XVIII веке и находится в середине парка площадью более 21 га на окраине города. Что касается библиотеки на вилле Ла-Гранж, в которой состоится беседа в узком составе, то она располагает уникальными книгами, некоторые из них были изданы еще в XV веке. Библиотека была создана Гийомом Фавром (1770-1851), сыном женевского судовладельца Франсуа Фавра, купившего поместье Ла-Гранж в 1800 году.