Выборы депутатов законодательного собрания Приморья назначили на 19 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 16 июня. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Приморья в среду на внеочередном заседании назначили 19 сентября датой выборов седьмого созыва краевого парламента.

"Комитетом подготовлен проект постановления <...> о назначении выборов депутатов законодательного собрания Приморского края, в котором предусмотрено назначить выборы <...> на 19 сентября 2021 года", - сказал на заседании председатель комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Джамбулат Текиев.

За принятие постановления проголосовали все 30 присутствующих депутатов.

В соответствии с новой схемой избирательных округов, в сентябре по одномандатным округам будут избираться 30 депутатов краевого законодательного органа, а по партийным спискам - еще 10.

В третье воскресенье сентября, то есть 19 сентября, должны пройти выборы в Госдуму нового созыва. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. По данным на конец февраля 2020 года, в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав восьми субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.