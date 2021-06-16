{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Аскольд Запашный будет выдвигаться в Думу от "Справедливой России - За правду"

Народный артист России будет одномандатником по Удмуртии, сообщили два источника в партии
Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный Артем Геодакян/ТАСС, архив
Описание
Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный
© Артем Геодакян/ТАСС, архив

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Народный артист РФ, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный будет баллотироваться в Госдуму от партии "Справедливая Россия - За правду" по одномандатному округу в Удмуртии. Об этом ТАСС сообщили два источника в партии.

"Аскольд Запашный будет одномандатником по Удмуртии", - сказал собеседник агентства, близкий к руководству партии.

Второй источник ТАСС добавил, что участие Запашного в думской кампании будет анонсировано в ходе учредительной конференции общественного объединения "Новая Евразия", которая пройдет в Тюмени 18 июня.

Теги
Россия"Справедливая Россия"
Встреча Путина и Байдена в Женеве
Песков заявил, что дефицит контактов РФ и США сейчас больше, чем во времена СССР
Пресс-секретарь президента России отметил, что "этот дефицит происходит на фоне растущего конфликтного потенциала в мире"
Песков заявил, что дефицит контактов РФ и США сейчас больше, чем во времена СССР
Читать полностью