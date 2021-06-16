Аскольд Запашный будет выдвигаться в Думу от "Справедливой России - За правду"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Народный артист РФ, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный будет баллотироваться в Госдуму от партии "Справедливая Россия - За правду" по одномандатному округу в Удмуртии. Об этом ТАСС сообщили два источника в партии.

"Аскольд Запашный будет одномандатником по Удмуртии", - сказал собеседник агентства, близкий к руководству партии.

Второй источник ТАСС добавил, что участие Запашного в думской кампании будет анонсировано в ходе учредительной конференции общественного объединения "Новая Евразия", которая пройдет в Тюмени 18 июня.