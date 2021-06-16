Песков заявил, что дефицит контактов РФ и США сейчас больше, чем во времена СССР

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Дефицит контактов и взаимного диалога между Москвой и Вашингтоном в настоящее время больше, чем во времена СССР, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Даже в период советской истории мы никогда не доходили до такого дефицита контактов, дефицита диалога. А сейчас этот дефицит происходит на фоне растущего конфликтного потенциала в мире", - сказал он ТАСС в Женеве, где в среду состоятся переговоры президентов РФ и США.

Песков, в частности, указал на такие глобальные вопросы, как "региональные конфликты, разоруженческие проблемы, проблемы в области стратегической стабильности, контроля над вооружениями". Кроме того, по его словам, в мире "происходит обвальное изменение климата, весь европейский континент обеспокоен этим, для них это тема номер один".

"И для нас это тема номер один, потому что мы не менее уязвимы. Мы - страна, больше 65% территории которой находится в условиях вечной мерзлоты. Это все меняется, об этом нужно говорить. Кто как не две крупнейшие державы - Россия и Америка - должны об этом говорить в интересах всего человечества? А мы не говорим, и это плохо, это и есть низшая точка [двусторонних отношений]", - пояснил представитель Кремля.