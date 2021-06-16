Выборы в заксобрание Камчатки назначили на 19 сентября

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 июня. /ТАСС/. Выборы нового состава краевого парламента Камчатки назначены на 19 сентября, сообщили ТАСС в Законодательном собрании региона.

"Во вторник на сорок восьмой сессии заксобрания третьего созыва было принято решение о назначении даты выборов нового состава краевого парламента. Выборы состоятся 19 сентября 2021 года, в Единый день голосования, одновременно с выборами депутатов Государственной думы Российской Федерации", - уточнили в парламенте.

В третье воскресенье сентября, то есть 19 сентября, должны пройти выборы в Госдуму нового созыва. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. По данным на конец февраля 2020 года, в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав восьми субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.