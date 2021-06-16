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Встреча Путина и Байдена в Женеве

Зампостпреда РФ при ООН надеется, что в Женеве удастся наладить то, что еще возможно

По словам дипломата, саммит покажет, смогут ли США отказаться от обвинений в стиле highly likely

ООН, 16 июня. /ТАСС/. Российско-американский саммит в Женеве в среду покажет, смогут ли США отказаться от обвинений в стиле highly likely (англ. "весьма вероятно"), чтобы наладить в отношениях с РФ то, что еще поддается восстановлению. Об этом написал в своем Twitter первый заместитель РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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"Через несколько часов мы узнаем, что важнее для американских партнеров: здравый смысл или геополитические расчеты. Хотелось бы надеяться, что обвинения в стиле highly likely уступят место экспертным дискуссиям на основе фактов о том, как починить то, что еще можно починить", - отметил он.

Переговоры президентов России и США - Владимира Путина и Джо Байдена - пройдут в узком и расширенном составах на вилле Ла-Гранж в Женеве. На встречу отведено около четырех-пяти часов. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с прежним президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Встреча Путина и Байдена в Женеве
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