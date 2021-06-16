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Захарова: у авторов стратегии ЕС в отношении РФ проблемы с историей и чувством реальности

Дипломат напомнила, что стратегия Брюсселя будет основана на трех принципах - "отталкивать, сдерживать, взаимодействовать"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Авторы стратегии Евросоюза в отношении РФ, подготовленной к саммиту объединения, который состоится 24-25 июня, страдают от проблем со знанием истории и с восприятием реальности. Об этом в среду написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, анонсируя стратегию Брюсселя, заявил, что она будет основана на трех принципах - "отталкивать, сдерживать, взаимодействовать".

"Представляете себе человека, который предлагает Вам отношения на принципах "отталкивать, сдерживать и взаимодействовать"? Не представляете? А это Боррель, - написала Захарова. - У людей, которые придумали такую концепцию, явно проблемы со знанием истории, восприятием реальности и преобладанием фобий над креативным мировосприятием".

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