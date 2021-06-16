Песков заявил, что Путин и Байден на встрече обсудят вопрос дипломатической собственности

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Вопрос дипломатической собственности будет затронут в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена в Женеве. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала .

"Безусловно, обходить этот вопрос нельзя никак. Двусторонние отношения - это краеугольный камень", - сказал он, отвечая на вопрос об обсуждении темы дипломатической собственности в ходе саммита в Женеве. Песков подчеркнул, что диалог РФ и США был свернут по инициативе американской стороны. "Президент Путин, российская сторона никогда не были сторонниками прекращения диалога", - добавил представитель Кремля.

Песков отметил необходимость "разобрать все завалы" в двусторонних отношениях. "Наша дипсобственность, невозможность работы сотрудников наших, отсутствие диалога по таким чувствительным областям, как борьба с терроризмом, информационная безопасность и так далее. <...> Это все нужно наверстывать, это все нужно проговаривать с тем, чтобы перезапустить эти процессы, если, конечно, на то будет сегодня констатирована политическая воля", - подчеркнул пресс-секретарь.

Встреча тет-а-тет

Пресс-секретарь главы российского государства также сообщил, что лидеры РФ и США могут поговорить с глазу на глаз, если захотят, время переговоров никто не ограничивает.

"Главы государств - они и есть главы государств. Если они посчитают необходимым говорить с глазу на глаз, они будут говорить с глазу на глаз, и время также для президентов никто не фиксирует. Это будет абсолютно их выбор", - сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что здесь встает вопрос целесообразности. "Повестка дня настолько обширная, что, конечно, ее уплотнить в 4-5 часов переговоров чрезвычайно тяжело", - пояснил он.

Говоря о том, почему в изначальном графике встреча двух лидеров тет-а-тет не значится, Песков заметил, что этот факт никоем образом не говорит о неготовности к такому разговору. "Это предлагаемый формат, и, собственно, они начнут с общения - два президента, министр иностранных дел Лавров и госсекретарь", - добавил он.

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдут в узком и расширенном составах на вилле Ла-Гранж в Женеве. На встречу отведено около 4-5 часов. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с прежним президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года.