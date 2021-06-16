Песков заявил, что РФ заметила заявления Байдена по возможному вступлению Украины в НАТО

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Москва обратила внимание на то, что американский президент Джо Байден допустил гипотетическую возможность вступления Украины в НАТО. Это новая позиция, ранее таких высказываний не звучало, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

"Что касается Украины, мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО", - сказал он.

Представитель Кремля охарактеризовал это высказывание как "новый элемент". "Ранее таких заявлений не делалось. Конечно, в Москве мы обратили на него внимание в полном объеме", - заметил он.

При этом Песков уверен, что при необходимости президент РФ Владимир Путин четко обозначит позицию Москвы по этому вопросу. Так он ответил на вопрос будет ли российский лидер очерчивать эти "красные линии" своему американскому визави во время переговоров, которые состоятся в среду в Женеве.

"Путин всегда четок в изложении "красных линий" для Российской Федерации, тем более в таком нелегком разговоре, который предстоит сегодня", - подчеркнул пресс-секретарь российского президента.