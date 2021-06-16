Госдума ввела штрафы за публикации о террористических группировках без маркировки

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект о введении административных штрафов за публикацию в СМИ материалов с упоминанием террористических организаций без указания, что они ликвидированы или признаны запрещенными в РФ.

Согласно изменениям, вносимым в Кодекс РФ об административных правонарушениях, за неисполнение требований об указании на запрет или ликвидацию организации, признанной по законам РФ террористической и включенной в соответствующий перечень, будет грозить штраф для граждан в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. Во всех случаях предусмотрена конфискация предмета правонарушения.