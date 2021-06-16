Рябков: у Москвы нет завышенных ожиданий и иллюзий по предстоящему саммиту РФ - США

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Россия готова пройти свою часть пути по стабилизации отношений с США, но не питает иллюзий и не имеет завышенных ожиданий от предстоящей встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Об этом заявил в среду ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Ожидания реалистичные. Без иллюзий, без завышенных ожиданий, - сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос. - Готовы пройти свою часть пути в интересах стабилизации и затем нормализации отношений. Готовы ли к этому США - вопрос".

Переговоры Путина и Байдена пройдут в среду в узком и расширенном составах на вилле Ла-Гранж. На встречу отведено около четырех-пяти часов. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с прежним президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года.