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Встреча Путина и Байдена в Женеве

Путин вылетел в Женеву, где состоится саммит РФ - США

По данным источника, самолет главы государства вылетел около часа назад

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вылетел в Женеву, где в среду состоится саммит РФ - США. Как сообщил ТАСС источник в российской делегации, самолет главы государства вылетел около часа назад.

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Как сообщала ранее российская сторона, Путин должен прилететь в Женеву около 12:30 по местному времени (13:30 мск) и прибыть на виллу Ла-Гранж, где состоится его встреча с американским президентом Джо Байденом, примерно в 13:00 (14:00 мск). На беседу в узком и расширенном составах отведено примерно пять часов. Итоговая пресс-конференция главы российского государства запланирована на 19:00 мск.

Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов.

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Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияШвейцарияБайден, Джозеф (Джо)Встреча Путина и Байдена в Женеве
Встреча Путина и Байдена в Женеве
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