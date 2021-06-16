Свердловские депутаты назначили выборы в Заксобрание региона на 19 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области назначили выборы в представительный орган власти региона в 2021 году на третье воскресенье сентября, которое придется на 19 сентября.

"Что касается сроков назначения выборов в Заксобрание … [дата] в год проведения выборов Государственной думы [приходится] на тот день, на который они назначены в Госдуму, то есть третье воскресенье сентября", - сообщил на заседании Заксобрания в среду первый заместитель председателя областного парламента Виктор Шептий.

Законодательное собрание Свердловской области состоит из 50 депутатов, избираемых на основе всеобщего равного прямого избирательного права при тайном голосовании. Срок полномочий депутатов одного созыва составляет пять лет.