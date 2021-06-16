Рябков: для РФ и США настал момент, когда нужно поворачивать к большему взаимопониманию

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Отношения РФ и США переживают момент, когда странам нужно поворачивать к большему взаимопониманию, МИД РФ будет и дальше отрабатывать эту установку. Об этом заявил ТАСС в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Поскольку повестка дня [на саммите] всеобъемлющая, какие могут быть еще результаты - это отдельный сюжет и предвосхищать здесь ничего нельзя. Все зависит от того, как пойдет разговор, но я в принципе считаю, что настал момент, когда нужно поворачивать отношения к большей если не конструктивности, то к большему взаимопониманию. Это та установка, которую мы имеем на нашем уровне и которую мы будем отрабатывать в дальнейшем в том числе", - сказал он.

По словам дипломата, российская делегация подходит к моменту встречи президентов с позитивным, рабочим настроем и надеется, что по итогам саммита удастся послать согласованный сигнал по вопросам стратегической стабильности.

"Настрой позитивный, рабочий. Каждый знает свой маневр, работа продолжается и до сего момента. Мы все же надеемся, что по итогам саммита, видимо, получится послать некий скоординированный, согласованный сигнал по вопросам стратегической стабильности и продолжению диалога в данной сфере", - отметил замминистра.

США должны понимать, что путем нажима или вербальных приемов не заставят РФ изменить позицию по известным сюжетам, считает Рябков.

"Американцы не должны впадать в заблуждение относительно того, что путем какого-то либо нажима, либо каких-то вербальных приемов они могут изменить нашу принципиальную позицию по известным сюжетам", - сказал он.

Рябков подчеркнул, что делегация РФ готова обсуждать на саммите в Женеве все темы: "Мы будем, наверняка, сталкиваться с ситуацией, которая уже анонсирована американцами по известным сюжетам - и региональным, да и нашим внутренним, - но мы к этому готовы. Президент же высказался совершенно определенно на этот счет. Мы не уходит от обсуждения никаких тем. Нет такого, что какие-то темы мы не готовы обсуждать".

Замглавы МИД отметил, что Москва смогла добиться согласования абсолютно всех интересующих ее вопросов для повестки саммита.

Вопрос обмена заключенными

Рябков уточнил, что речь об обмене при обсуждении Россией и США проблемы заключенных не идет.

"Мы не занимаемся обменом заключенными как таковыми. Вообще здесь очень важна терминологическая точность. Мы говорили всегда и продолжаем настаивать на том, что проблема с возможным освобождением наших граждан, которые находятся в США в заключении в ряде случаев по совершено неправосудным приговорам, решениям соответствующих судебных инстанций США, это решение возможно в рамках задействования механизма, который предусмотрен Конвенцией Совета Европы 1983 года о передаче осужденных лиц. Это не обмен", - сказал Рябков, комментируя информацию о том, что Швейцария готова оказать поддержку в вопросе обмена заключенными.

"Если серьезно заниматься этой темой, значит, мы должны выстраивать те или иные решения на устойчивой, в данном случае единственно возможной правовой базе, правовой основе. Мы надеемся, что со временем понимание этого придет к нашим американским коллегам", - добавил замминистра.

Как заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вопрос возможного обмена заключенными рано поднимать до встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Байдена на саммите в Женеве. Отвечая на вопрос о возможном обмене россиянина Виктора Бута на американца Пола Уилана, Песков указал, что на данный момент "совершенно неуместно рассуждать" об этом.