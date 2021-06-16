Путин прибыл в Женеву

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в среду в Женеву. Российский лидер проведет здесь первые двусторонние переговоры с главой Белого дома Джо Байденом, который приехал в город во вторник и уже встретился с президентом Швейцарии Ги Пармеленом и начальником федерального департамента иностранных дел страны Иньяцио Кассисом.

Ранее официальный представитель женевского кантонального правительства Эмманюэль Кюэно сообщил ТАСС, что Россия не обращалась с просьбой к Швейцарии о проведении в международном аэропорту Женева протокольной встречи Путина. Кюэно пояснил, что протокольная встреча главы государства в аэропорту проводится в случае государственных визитов. Если же речь идет о саммитах и международных форумах, то она может быть проведена по просьбе страны.

Российская делегация в свою очередь прибыла из отеля Mandarin Oriental на виллу Ла-Гранж, передает корреспондент ТАСС. Кортеж въехал на территорию одноименного парка.

Встреча Путина и Байдена состоится на вилле Ла-Гранж, на берегу Женевского озера. Как ожидается, на вилле российского лидера встретит Пармелен, затем приедет Байден, и все трое выйдут на церемонию совместного фотографирования. Отдельно запланировано фотографирование глав России и США.

Швейцарский президент выступит с приветственным словом, после чего Путин и Байден начнут переговоры - сначала в узком составе, затем - с участием делегаций. По плану, встреча в узком составе продлится около часа, а беседа в расширенном составе будет разделена на две части и продлится примерно до 18 часов местного времени (19:00 мск). По итогам Путин и Байден дадут отдельные пресс-конференции.