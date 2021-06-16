ЛДПР проведет предвыборный съезд 25 июня

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. ЛДПР проведет 25 июня съезд к выборам в Госдуму. Об этом сообщила в среду пресс-служба партии.

"23-й съезд ЛДПР пройдет 25 июня в Институте мировых цивилизаций. <...> На съезде будет утвержден предвыборный список ЛДПР на выборах в Госдуму и технические поправки в устав ЛДПР", - проинформировала пресс-служба.

В партии уточнили, что "в программе съезда - речь председателя ЛДПР Владимира Жириновского, выступления делегатов от региональных отделений партии, голосование по вопросам съезда".

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года.

Согласно закону, все партии должны провести предвыборные съезды и утвердить списки кандидатов на выборы в Госдуму в течение 25 дней после официального опубликования указа президента РФ о назначении выборов. Все съезды должны проходить в очном режиме.