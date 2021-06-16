Козак заявил, что для встречи глав МИД "нормандской четверки" нет никаких препятствий

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Ничего не мешает проведению встречи глав МИД в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина, Франция). Об этом в среду заявил ТАСС заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак, который также является политическим советником президента РФ на переговорах "нормандской четверки".

"Нет никаких проблем в организации встречи министров формата", - сказал Козак, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он подчеркнул, что в июле прошлого года министры иностранных дел не смогли согласовать совместное заявление. "И в тот же месяц была встреча политсоветников. Мы предложили объединить заявление по поводу рекомендаций контактной группе о конкретных шагах урегулирования. Но не смогли. Отдали их немцам и французам, они очень просили. Мы с [главой МИД РФ Сергеем] Лавровым подписали, но все это умерло и даже никто не вспоминает", - напомнил заместитель руководителя администрации президента России.

Кроме того, с августа 2020 года уже произошло фактическое объединение двух форматов - министерских встреч и встреч политсоветников, а представители РФ на этих переговоров всегда представляют единую позицию. "На переговорах всегда от каждой стороны представлены по два человека - уполномоченный представитель МИД и политический советник. Здесь разделять не надо. У нас всегда едина позиция с МИД. Никто не должен представлять сам себя лично - он должен представлять позицию страны. У нас нет такой необходимости, опасно такое разделение", - пояснил Козак.

Прогресс по предыдущим договоренностям

Козак также отметил, что подготовка новой встречи лидеров "нормандской четверки" не имеет смысла без прогресса по предыдущим договоренностям, чего в настоящее время не наблюдается.

"А смысл его [саммит] проводить? Решения саммита 2019 года не выполнены. Ни на йоту не продвинулись", - сказал Козак.

Он указал, что Киевом не выполняются основные задачи, которые были поставлены в политической сфере для урегулирования конфликта в Донбассе. В частности, минскими соглашениями предусматривалось согласование всех правовых аспектов будущего статуса Донбасса в составе Украины. "Это находится на нулевой отметке, хотя минские соглашения предусматривают, что диалог о будущем статусе должен начаться на следующий день после отвода тяжелых вооружений", - отметил собеседник агентства.

Заместитель руководителя администрации российского президента обратил внимание, что отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения был завершен 8 марта 2015 года, несмотря на периодические нарушения и с той, и с другой стороны. "Попытки со стороны Донбасса инициировать этот диалог заканчиваются ничем. Уже и в "нормандском формате", и в контактной группе никто эти предложения не обсуждает. Украина отказывается вести диалог", - заключил Козак.

"Нормандский формат" существует с июня 2014 года. Тогда, на праздновании 70-летия высадки войск союзников в Нормандии, лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Всего уже состоялось пять встреч на высшем уровне, последняя - в декабре 2019 года в Париже. В настоящее время переговоры проходят, главным образом, на уровне политических советников стран - участниц формата.