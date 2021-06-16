Путин надеется на продуктивную встречу с Байденом

"Господин президент, хочу поблагодарить вас за вашу инициативу нынешней встречи", - обратился российский лидер к Байдену, начиная переговоры в Женеве в среду.

"Знаю, что у вас была длинная поездка, много работы. Тем не менее в российско-американских отношениях накопилось много вопросов, которые требуют обсуждения на высшем уровне", - отметил Путин. "Надеюсь, наша встреча будет продуктивной", - сказал российский лидер.

Переговоры президентов РФ и США проходят в зале библиотеки на первом этаже виллы Ла-Гранж. Вместе с лидерами двух стран в библиотеке находятся главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Энтони Блинкен, а также переводчики.

В библиотеку также были допущены представители СМИ, чтобы запечатлеть начало первой встречи Путина и Байдена. Около минуты главы государств молчали, но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попросил: "Если можно, пару слов". Приветственные слова первым произнес Путин. Далее российско-американский саммит продолжился за закрытыми для журналистов дверями.