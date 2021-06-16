Козак не видит возможности повлиять на Украину для выполнения минских соглашений

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак не видит на данный момент возможности повлиять на Киев для выполнения им минских соглашений.

"Не вижу. Последние переговоры были 26 мая. А господин [президент Украины Владимир] Зеленский в интервью немецкому изданию жаловался на "нормандский формат", на Германию и Францию", - заявил Козак в среду ТАСС, отвечая на вопрос, видит ли он возможности повлиять на Украину для выполнения имеющихся договоренностей.

"На прямой вопрос, кто является стороной перемирия, [Зеленский] говорит, что сторонами соглашения о перемирии должны быть Украина и Россия, а мы считаем, что это должны быть Украина и представители отдельных районов [Донецкой и Луганской областей], как это записано в первом пункте соглашения о перемирии, которое было достигнуто 22 июля прошлого года", - добавил Козак.

Представители Германии и Франции в свою очередь заявляют, что у них "не хватает квалификации", чтобы определиться, кто является сторонами перемирия, отметил он. По словам замглавы администрации президента, министры иностранных дел и политические советники стран "нормандского формата" на предложения инициировать саммит с участием глав государств, где будут озвучены позиции по дальнейшему урегулированию в Донбассе, также отвечают, что "не могут этого сделать".

"Вот и весь вопрос о том, надо ли собирать саммит или нет. Я сказал: "Давайте, инициируйте саммит. Внесите проект заявления лидерам нормандского формата по этому вопросу - что мы привержены минским соглашениям и о том, кто же является сторонами конфликта". Тупик", - отметил Козак.