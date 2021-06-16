Дмитрий Певцов решил участвовать в выборах в Госдуму как самовыдвиженец

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Народный артист России и общественный деятель Дмитрий Певцов заявил, что намерен участвовать в выборах депутатов Госдумы в качестве независимого кандидата. Об этом он сообщил на открытии штаба общественной поддержки в среду.

"Я отказался от предложений выдвинуться от какой-либо партии и принял решение собирать подписи. Мне важна поддержка не партий, а людей, жителей Москвы. Как независимый депутат я сумею договориться с любыми прошедшими в Госдуму партиями о совместных действиях и поддержке моих инициатив", - сказал он.

"Известность дает мне возможность входить в любые кабинеты с просьбами и надеждами людей. Независимость обязывает добиваться справедливости для каждого человека", - добавил он.

Певцов планирует избираться в 200-м центральном одномандатном округе Москвы, в который входят столичные районы Северный, Алтуфьево, Северное и Южное Медведково, Отрадное, Лианозово и Бибирево.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября.