Госдума осудила политику Молдавии и Украины по Приднестровью

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду единогласно приняла проект заявления, осуждающего планы и действия властей Молдавии и Украины в отношении Приднестровья и призывающего Кишинев и Киев к соблюдению ранее достигнутых договоренностей. Документ был внесен депутатами фракции "Единая Россия".

"Государственная дума считает неприемлемыми любые деструктивные и безответственные заявления и действия властей Республики Молдова и Украины, направленные на подрыв действующего формата миротворческой операции, осуждает применение против Приднестровья блокадно-ограничительных мер и заявляет о необходимости скорейшего разблокирования переговорного процесса по урегулированию молдово-приднестровского конфликта на всех уровнях", - указывается в документе.

По мнению российских парламентариев, поддерживающие президента Молдавии политические силы "используют любые возможности для усиления блокады Приднестровья и переговорного процесса, разрушения оправдавшего себя механизма миротворческой операции в регионе". "Особенную тревогу вызывает перспектива прекращения транспортного сообщения и снабжения населения Приднестровья, к которой, несмотря на принятые международные обязательства, совместно идут Молдова и Украина", - отмечается в проекте документа.

В нем уточняется, что речь идет планах Кишинева и Киева с 1 сентября заблокировать пересечение границ в регионе для автомобилей с приднестровскими номерными знаками, а также намерениях с 11 июля ввести полномасштабный совместный таможенно-пограничный контроль на единственном с украинской стороны контрольно-пропускном пункте для Приднестровья "Кучурган". "Это угрожает резким ограничением внешнеэкономической деятельности Приднестровья, включая поставку лекарств и медицинских изделий, продуктов питания и прочего", - опасаются российские депутаты.

Они подчеркивают, что острой для Приднестровья проблемой остается "блокирование банковских и корреспондентских счетов приднестровских предприятий в коммерческих банках Республики Молдова". Затруднения испытывают также пенсионеры - граждане РФ, не имеющие возможности воспользоваться личными счетами и банковскими картами на территории Приднестровья, говорится в документе.

"Депутаты Государственной думы воспринимают совместные планы молдавских и украинских властей, призывы к слому действующего формата миротворческой операции как угрозу миру и стабильности, интересам граждан РФ и российских соотечественников в регионе", - утверждается в проекте заявления. В Госдуме убеждены, что "обострение конфликта никак не отвечает ни заявленным целям мирного урегулирования, ни перспективам Республики Молдова как самостоятельного и независимого государства". Россия как гарант урегулирования приднестровского конфликта "не даст поставить своих граждан и соотечественников на колени", заверили депутаты.

Поддержка региона

В заявлении нижней палаты содержится призыв к правительству РФ оказать Приднестровью помощь в борьбе с пандемией "путем передачи в достаточном объеме антивирусной вакцины, тест-систем, оборудования и консультирования медицинского персонала". Кроме того, депутаты просят кабмин рассмотреть возможность определения специального режима доступа продукции, произведенной в Приднестровье, на российский рынок.

Помимо этого, парламентарии подчеркивают "востребованность гуманитарной поддержки" граждан РФ и российских соотечественников, проживающих в Приднестровье. В связи с этим Госдума обращается к правительству РФ с просьбой во взаимодействии с Пенсионным фондом России проработать комплекс мер по совершенствованию пенсионного обеспечения россиян в регионе. Госдума также выступает за создание условий для использования средств материнского капитала гражданами РФ на территории Приднестровья и рекомендует Банку России обеспечить возможность подключения Приднестровья к платежной системе "Мир" для обеспечения социальных гарантий проживающих там россиян.

"Эти и другие меры Российской Федерации, по мнению депутатов Государственной думы, способны положительно повлиять на ситуацию в регионе, вызывающую в настоящее время все большую озабоченность", - говорится в заявлении.