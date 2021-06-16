Козак заявил, что роль США в урегулировании в Донбассе зависит от их позиции

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Участие США в переговорах об урегулировании конфликта на востоке Украины может способствовать процессу, только если позиция Вашингтона подразумевает поиск ответов на возникающие вызовы "в одной человеческой логике". Об этом заявил в среду ТАСС заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.

"Все зависит от позиции. Или мы в одной человеческой логике пытаемся найти ответы на все те вызовы, которые есть, тогда да. Если будет трезвый и прагматичный подход к выполнению минских соглашений - хорошо. Но, как говорят, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Даже Украине мы заявляли об этом: "Не хотите минских соглашений? Заявите об этом в СБ ООН. Внесите предложения. Скажите, что вас не устраивает", - сказал Козак, отвечая на вопрос об участии США в переговорах.

Он отметил, что администрация президента Джо Байдена в целом заявляет о приверженности минским соглашениям. "Если речь идет об урегулировании конфликта, пожалуйста, мы за. Когда наши европейские коллеги говорят, что нужно срочно найти решение, потому что сейчас вмешаются в процесс американцы, мы говорим: "Добро пожаловать", - подчеркнул Козак.

Отвечая на вопрос о возможной дате новой встречи политсоветников глав стран "нормандской четверки", замруководителя администрации президента отметил: "Нам сказали: "Мы надеемся, что наш диалог продолжится в других условиях". "Я думаю, что под другими условиями они имели в виду, что мы встретимся здесь [в Женеве] и что-то изменится, - заметил Козак. - Но что может измениться? Нам надо договориться хотя бы о какой-то единой логике урегулирования этого конфликта".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает необходимым привлечь США к процессу урегулирования в Донбассе, но пока не готов сообщить, о каком формате может идти речь.