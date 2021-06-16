МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова считает высокой вероятность многодневного голосования на выборах в Госдуму исходя из складывающейся в РФ эпидемиологической ситуации.

"Конечно, вероятность того, что мы будем принимать решение голосовать не один день, очень высока", - заявила она в среду на встрече в ЦИК с экспертами и политологами по вопросу многодневного голосования. Памфилова подчеркнула, что соответствующее решение будет приниматься "исходя из санитарно-эпидемиологической безопасности избирателей".

Глава ЦИК отметила, что в Центризбирком поступают различные обращения, которые сводятся к утверждениям, что трехдневное голосование якобы "прямо пропорционально увеличивает возможность разного рода фальсификаций". "Мы не можем согласиться, что здесь есть прямая зависимость, зависит от многих факторов: как это [многодневное голосование] организовывать, как будут работать наблюдатели, [избирательные] комиссии и так далее", - подчеркнула Памфилова.

Ранее в ЦИК обратилась партия "Яблоко" и уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов "с призывами не проводить трехдневное голосование и отказаться от него".

В июле прошлого года Госдума приняла поправки в избирательное законодательство, которые в том числе предусматривают возможность голосовать на выборах и референдумах в течение нескольких дней, но не более трех. В свою очередь глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщала, что Центризбирком должен быть готов к проведению выборов 2021 года в течение трех дней.

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. В прошлом году единый день голосования прошел в 83 регионах РФ 13 сентября, 11 и 12 сентября было организовано досрочное голосование.