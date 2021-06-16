Лавров призвал пресечь попытки фальсификации истории в угоду политической ситуации

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Любые попытки фальсифицировать историческую правду в угоду политической конъюнктуре должны быть пресечены. Об этом говорится в распространенном в среду на сайте дипведомства приветствии главы МИД РФ Сергея Лаврова участникам российско-германской панельной дискуссии "Трагедия военного плена: поиск информации о судьбах советских военнопленных Великой Отечественной войны в современных условиях".

"Важно помнить о тех, кто спас мир, в том числе ценою жизни, от ужасов "коричневой чумы". Пресекать любые попытки фальсификации истории в угоду текущей политической конъюнктуре. Свою лепту в эту работу вносит министерство иностранных дел, в том числе через продвижение материалов об отечественной внешней политике и дипломатии в годы военного лихолетья", - отметил глава МИД.

Лавров указал, что дипведомство регулярно пополняет массив оцифрованных материалов "Вторая мировая война в архивных документах" на портале Президентской библиотекой имени Бориса Ельцина, а также оказывает всестороннюю помощь исследователям, широкой общественности и представителям СМИ.

"Задачам сохранения правды о трагических страницах общего прошлого служит и российско-германский проект по поиску и оцифровке архивных документов "Советские и германские военнопленные и интернированные", осуществляемый при поддержке дипломатических ведомств двух стран, - добавил глава МИД РФ. - Убежден, что его последовательная и полная реализация станет важным вкладом в историческое примирение наших народов".