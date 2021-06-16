Памфилова заявила, что ЦИК не принимает мер по искусственному повышению явки на выборах

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Центризбирком России не принимает мер по искусственному повышению явки на выборах, задача комиссии заключается в максимальном информировании граждан. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе встречи с экспертами и политологами в среду.

"Мы никаких искусственных мер по поводу повышения явки не предпринимали и не будем предпринимать, это не наша задача", - сказала Памфилова, отвечая на высказывания ряда экспертов о том, что появление трехдневного голосования во многом связано с необходимостью повышения явки на выборах.

По ее словам, задача ЦИК - максимально информировать граждан всеми доступными формами. "Чтобы люди знали все о выборах, у них была возможность решить, хотят они на выборы или не хотят. Чем больше конкуренция, чем более интересные кандидаты, партии, идеи, то есть чем больше они заинтересуют избирателей, от этого явка может зависеть во многом", - отметила глава ЦИК.

Она также добавила, что пандемия коронавируса повлияла на снижение явки на прошедших выборах.

В июле Госдума приняла поправки в избирательное законодательство, которые в том числе предусматривают возможность голосовать на выборах и референдумах в течение нескольких дней, но не более трех. В свою очередь глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщала, что выборы в 2021 году с высокой долей вероятности пройдут в течение трех дней, Центризбирком должен быть к этому готов.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав 9 субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. В прошлом году единый день голосования прошел в 83 регионах РФ 13 сентября, 11 и 12 сентября было организовано досрочное голосование.