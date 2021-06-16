Переговоры Путина и Байдена в узком составе завершились

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден завершили переговоры в узком составе в Женеве. Встреча началась на вилле Ла-Гранж в среду в 14:36 мск.

"Закончили узкий [состав]", - сказал ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По плану на встречу в узком составе был отведен примерно час с четвертью, однако по факту беседа продлилась почти два часа, завершившись в 16:19 мск.

Как сообщил ТАСС источник в делегации, перед началом встречи в расширенном составе - с участием делегаций - объявлен перерыв. По данным ТАСС, программой саммита между этими частями переговоров предусматривался перерыв около 15 минут.

В начале встречи Путин выразил надежду, что переговоры с американским коллегой будут продуктивными. Он поблагодарил Байдена за инициативу провести саммит.

Американский лидер заявил, что рассчитывает обсудить сферы потенциального сотрудничества и разногласия. Он также подчеркнул, что "всегда лучше встречаться лицом к лицу".