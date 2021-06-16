"Единая Россия" втрое сократила число делегатов и гостей предвыборного съезда

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. "Единая Россия" из-за пандемии коронавирусной инфекции втрое сократила число делегатов и гостей своего предвыборного съезда, который состоится 19 июня в Москве, мероприятие пройдет с соблюдением максимальных мер безопасности. Об этом сообщила в среду пресс-служба партии.

"В связи с осложнившейся эпидемиологической ситуацией и введенными в Москве ограничениями "Единая Россия" обеспечит максимальные меры безопасности для участников 20-го съезда, который пройдет 19 июня, как и планировалось ранее", - проинформировала пресс-служба, уточнив, что "число его делегатов и гостей сокращено втрое".

В партии уточнили, что все делегаты и гости мероприятия, представители прессы накануне должны пройти ПЦР-тестирование и иметь при себе во время регистрации справку об отсутствии COVID-19, "также на площадке съезда будут дополнительно организованы пункты экспресс-тестирования и вакцинации, все желающие смогут сделать прививку".

В пресс-службе также обратили внимание, что "использование средств индивидуальной защиты является обязательным требованием для всех участников мероприятия - делегатам и гостям будут выдавать защитные маски и обновлять их каждые полчаса, также строго будут выполняться все необходимые противоэпидемиологические мероприятия, касающиеся социального дистанцирования участников и их размещения в зале". "Организаторы обеспечат регулярную дезинфекцию помещений. К подготовке съезда привлечены специалисты Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения РФ", - добавили в "Единой России". Там также напомнили, что для представителей прессы будет организована онлайн-трансляция на официальных ресурсах партии, при этом "на месте освещать работу съезда будет сокращенный пул федеральных телеканалов, печатных и интернет-СМИ".

Съезд "Единой России" должен пройти в Москве 19 июня, его участники утвердят список кандидатов, которые представят "Единую Россию" на выборах в сентябре, а также основные направления предвыборной программы партии. Согласно закону, все партии должны провести предвыборные съезды и утвердить списки кандидатов на выборы в Госдуму в течение 25 дней после официального опубликования указа президента РФ о назначении выборов. Все съезды должны проходить в очном режиме. Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице дни с 15 по 19 июня нерабочими в связи с подъемом уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией.