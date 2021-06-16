Выборы главы Чечни назначили на 19 сентября

ГРОЗНЫЙ, 16 июня. /ТАСС/. Выборы главы Чечни и нового состава регионального парламента назначили на единый день голосования - 19 сентября. Об этом в среду сообщил председатель парламента республики Магомед Даудов.

"Сегодня в ходе 123-го внеочередного заседания, в соответствии с федеральным и республиканским законодательством, мы назначили дату выборов главы Чеченской Республики и депутатов парламента Чеченской Республики пятого созыва. Согласно принятому депутатским корпусом решению, региональные выборы состоятся в единый день голосования - 19 сентября 2021 года", - сказал Даудов.

По его словам, в этот день также пройдут избирательные кампании по выборам депутатов Госдумы и Грозненской городской думы, а также в двух городских поселениях и 14 муниципальных районах.

Ранее действующий руководитель региона Рамзан Кадыров заявил, что намерен принять окончательное решение об участии в выборах главы региона после изучения общественного мнения. Он руководит Чечней с 2007 года. Последние выборы главы республики прошли 18 сентября 2016 года, на них он набрал 97,56% голосов.