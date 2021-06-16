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Встреча Путина и Байдена в Женеве
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Путин заявил, что договорился с Байденом о возвращении послов

Сроки возвращения послов в Москву и Вашингтон - технический вопрос, добавил президент
© ТАСС/Ruptly

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что на переговорах с американским коллегой Джо Байденом они договорились о возвращении послов двух стран на места своей работы - в Москву и Вашингтон.

"Что касается возвращения послов в места своей работы, в Москву, соответственно, американского посла, в Вашингтон - российского, мы договорились о том, что этот вопрос решен", - сказал российский лидер журналистам по итогам саммита РФ - США в Женеве.

Он уточнил, что послы "возвращаются к месту своей службы".

Конкретные сроки возвращения послов США и РФ на места своей работы, в Москву и Вашингтон соответственно, являются техническим вопросом, добавил российский лидер.

"Когда конкретно - завтра, послезавтра - это вопрос чисто технического характера", - сказал Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Встреча Путина и Байдена в Женеве
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