Путин заявил, что договорился с Байденом о возвращении послов

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что на переговорах с американским коллегой Джо Байденом они договорились о возвращении послов двух стран на места своей работы - в Москву и Вашингтон.

"Что касается возвращения послов в места своей работы, в Москву, соответственно, американского посла, в Вашингтон - российского, мы договорились о том, что этот вопрос решен", - сказал российский лидер журналистам по итогам саммита РФ - США в Женеве.

Он уточнил, что послы "возвращаются к месту своей службы".

Конкретные сроки возвращения послов США и РФ на места своей работы, в Москву и Вашингтон соответственно, являются техническим вопросом, добавил российский лидер.

"Когда конкретно - завтра, послезавтра - это вопрос чисто технического характера", - сказал Путин.