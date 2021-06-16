Путин сообщил, что тема Украины затрагивалась на встрече с Байденом

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Украинская проблематика обсуждалась на встрече с президентом США Джо Байденом, американский президент согласен с тем, что в основе урегулирования на востоке Украины должны лежать минские договоренности. Об этом в среду заявил журналистам президент России Владимир Путин по итогам саммита РФ - США в Женеве.

"Что касается Украины, то, да, эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что очень подробно. Но насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на востоке Украины должны лежать минские соглашения", - сказал он.

Как заявил Путин, возможное вступление Украины в НАТО в ходе встречи с Байденом затрагивалась "мазком".

"По поводу возможного вступления Украины в НАТО, эта тема затрагивалась мазком. Здесь, пожалуй, нечего обсуждать", - сказал глава российского государства.