Путин заявил, что на переговорах с Байденом не было никакой враждебности

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что на переговорах в среду в Женеве с американским коллегой Джо Байденом не было враждебности, разговор прошел конструктивно.

"Общая оценка: я считаю, что не было никакой враждебности. Наоборот, наша встреча происходила, конечно, в принципиальном ключе. У нас по многим позициям наши оценки расходятся. Но, на мой взгляд, все-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций. Разговор был весьма конструктивен", - сказал российский лидер журналистам по итогам саммита РФ - США.

Как сообщал корреспондент ТАСС с места событий, встреча лидеров в Женеве продлилась около 3,5 часа.