Путин: на России и США лежит ответственность за стратегическую стабильность в мире

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Особая ответственность за стратегическую стабильность в мире лежит и на США, и на России. Об этом в среду заявил журналистам президент России Владимир Путин по итогам саммита РФ - США в Женеве.

"На Соединенных Штатах Америки и на Российской Федерации лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире, исходя хотя бы из того, что мы являемся двумя крупнейшими ядерными державами: и по количеству боезапасов, боеголовок, и по количеству средств доставки, и по уровню, по качеству современности ядерных вооружений, - сказал Путин, отвечая на вопрос ТАСС. - Мы эту ответственность осознаем".

"Я думаю, что для всех очевидным является тот факт, что президент (Джо) Байден принял ответственное, и на наш взгляд, абсолютно своевременное решение о продлении Договора СНВ-3 на пять лет", - добавил он.

Путин также сообщил о договоренности с американской стороной о межведомственных консультациях под эгидой МИД РФ и Госдепа по стратегической стабильности и контролю за вооружениями."Конечно, стоит вопрос о том, что дальше. Мы договорились о том, что начнутся консультации на межведомственном уровне под эгидой Госдепа США и Министерства иностранных дел России. Коллеги на рабочем уровне определятся с составом делегаций и местом работы, и с периодичностью этих встреч", - сказал президент России.

В среду в Женеве состоялся саммит США и РФ. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона.