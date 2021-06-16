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Встреча Путина и Байдена в Женеве
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Путин заявил, что у России только одно обязательство по Украине

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. У России только одно обязательство по Украине - способствовать реализации положений "Минска-2", и Москва к этому готова. Об этом заявил журналистам в среду президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом.

"Что касается обязательств по поводу Украины: у нас обязательство только одно - способствовать реализации минских соглашений. Если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути, без всякого сомнения", - подчеркнул российский лидер.

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Путин, Владимир ВладимировичУкраинаСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Встреча Путина и Байдена в Женеве
Встреча Путина и Байдена в Женеве
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