Путин заявил, что у России только одно обязательство по Украине

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. У России только одно обязательство по Украине - способствовать реализации положений "Минска-2", и Москва к этому готова. Об этом заявил журналистам в среду президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом.

"Что касается обязательств по поводу Украины: у нас обязательство только одно - способствовать реализации минских соглашений. Если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути, без всякого сомнения", - подчеркнул российский лидер.