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Встреча Путина и Байдена в Женеве
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Путин: Россия не проводит военных учений возле границ США, а американцы это делают сейчас

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Россия не проводит военных учений возле границ США, а американцы это делают прямо сейчас. Об этом в среду заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита РФ - США в Женеве.

"Что касается учений: мы проводим учения на своей территории, так же, как Соединенные Штаты проводят на своей территории многие учения. Но мы не проводим учений, подтаскивая свою технику и личный состав к государственным границам Соединенных Штатов Америки", - заявил президент РФ.

"К сожалению, наши американские партнеры делают это прямо сейчас", - добавил российский лидер.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияВстреча Путина и Байдена в Женеве
Встреча Путина и Байдена в Женеве
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