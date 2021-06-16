Путин уверен, что Навальный хотел быть задержанным, когда вернулся в Россию

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Алексей Навальный нарушал в РФ нормы закона, после прохождения лечения за границей вернулся Россию сознательно, зная, что будет задержан на ее территории. Об этом в среду заявил журналистам президент России Владимир Путин по итогам саммита РФ - США в Женеве.

"По поводу нашей несистемной оппозиции и гражданина, которого вы упомянули. Человек этот знал, что нарушает действующий в России закон, он обязан был отмечаться, как лицо, дважды осужденное к условной мере наказания, сознательно, хочу это подчеркнуть, игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение", - напомнил Путин, отвечая на вопрос американского журналиста об осуждении Навального.

При этом он обратил внимание, что, пока Навальный находился в больнице, органы власти "его не требовали на регистрацию, [но] как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в интернете, такое требование возникло, он не явился, проигнорировал требование закона, его объявили в розыск".

"Зная об этом, он приехал, я исхожу из того, что сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. Сделал то, что хотел, так что о чем тут можно говорить", - подчеркнул Путин.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Навальный отбывает наказание в колонии №2 во Владимирской области.