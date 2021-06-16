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Встреча Путина и Байдена в Женеве

Путин уверен, что США поддерживают российские организации, работающие на сдерживание РФ

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Вашингтон объявил Москву своим врагом и в соответствии с этим поддерживает те российские организации, деятельность которых направлена на сдерживание России. Об этом в среду заявил журналистам президент России Владимир Путин по итогам саммита РФ - США в Женеве.

"Соединенные Штаты объявили Россию своим врагом и противником. Конгресс это сделал в 2017 году. <…> Теперь давайте зададимся вопросом: если Россия враг, то какие организации будет поддерживать Америка в России? Я думаю, что не те, которые укрепляют Российскую Федерацию, а те, которые ее сдерживают. А это цель Соединенных Штатов, заявленная публично", - сказал Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияШвейцарияБайден, Джозеф (Джо)Встреча Путина и Байдена в Женеве
Встреча Путина и Байдена в Женеве
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Путин заявил, что Байден не приглашал его в США, и он сам не приглашал Байдена в Россию
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