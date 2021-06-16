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Встреча Путина и Байдена в Женеве
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Путин рассказал, что Байден объяснял свои слова об "убийце" еще в телефонном разговоре

По словам президента России, его эти объяснения устроили
© ТАСС/Ruptly

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что американский лидер Джо Байден объяснял свои слова насчет "убийцы" еще в телефонном разговоре. Российский лидер добавил, что его эти пояснения устроили.

Так Путин в среду после переговоров с американским лидером в Женеве ответил на вопрос журналистов, удалось ли президентам объясниться по поводу резкого высказывания Байдена в адрес российского лидера.

"По поводу резких заявлений: что сказать, все мы знаем эти заявления. После этого президент Байден мне позвонил, мы объяснились. Меня эти объяснения устроили", - рассказал Путин.

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Встреча Путина и Байдена в Женеве
Встреча Путина и Байдена в Женеве
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