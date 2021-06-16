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Встреча Путина и Байдена в Женеве
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Путин заявил, что Байден на встрече в Женеве затрагивал тему прав человека

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что его американский коллега Джо Байден на переговорах в среду в Женеве затрагивал тему прав человека. Так он ответил на вопрос журналиста, обсуждалась ли на саммите ситуация вокруг Алексея Навального.

"Президент Байден затрагивал тему прав человека и людей, которые считают, что они представляют эти вопросы в Российской Федерации, - сказал Путин журналистам по итогам саммита РФ - США в Женеве. - Да, мы говорили об этом по его инициативе".

Тюрьма в Гуантанамо по сей день работает, хотя не соответствует ни американским законам, ни нормам международного права, заявил Путин.

"Гуантанамо до сих пор работает. Вообще не соответствует ничему. Ни международному праву, ни американским законам - ничему. А до сих пор существует", - заметил он.

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Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияШвейцарияБайден, Джозеф (Джо)Встреча Путина и Байдена в Женеве
Встреча Путина и Байдена в Женеве
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Путин заявил, что Байден не приглашал его в США, и он сам не приглашал Байдена в Россию
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