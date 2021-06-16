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Путин заявил, что Россия и США понимают друг друга в вопросах красных линий

© Сергей Бобылев/ТАСС

Путин заявил, что Россия и США понимают друг друга в вопросах красных линий

Встреча Путина и Байдена в Женеве
Путин заявил, что Байден не приглашал его в США, и он сам не приглашал Байдена в Россию
По словам российского лидера, "для таких поездок, таких встреч, таких визитов должны созреть условия"
Путин заявил, что Байден не приглашал его в США, и он сам не приглашал Байдена в Россию
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